Маскувалася перукою і окулярами: в Німеччині вчителька працювала на пропутінський канал

Вона поширювала російську пропаганду та теорії змови, підбурюючи громадян проти уряду, мусульман та євреїв.

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У Німеччині вчителька працювала ведучою правоекстремістського пропутінського YouTube-каналу Compact TV. Вона вигадала собі нове ім'я, а щоб її не впізнали, вдягала перуку та окуляри. Про це пише німецьке видання t-online.

Повідомляється, що 29-річна вчителька початкових класів у школі в районі Меркіш-Одерланд "підпрацьовувала" на ультраправий канал, який час від часу поширював російську пропаганду та теорії змови, підбурюючи громадян проти уряду, мусульман та євреїв. У кадрі вона з'являлася у перуці та вдягала окуляри.

Маскування жінці не допомогло. Її викрили і через таку "позакласну роботу" звільнили з посади.

Днями німецька газета Tagesspiegel опублікувала розслідування щодо вчительки Елізи В., яка вела програму як Анна Шнайдер в етері Compact TV. Вона розповідала про "єврейську змову" та діяльність масонів, а наприкінці січня востаннє відпрацювала як ведуча і оголосила що переходить на "роботу своєї мрії".

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Після цього вона з’являлась на заходах правих екстремістів і представників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Управління з питань захисту конституції Бранденбургу, яке є контррозвідувальним органом, повідомило, що YouTube-канал Compact TV, де працювала Шнайдер, поширює теорії змови та сприяє поваленню влади.

Нагадаємо, що в Італії звільнили вчительку за те, що вона пропустила загалом 20 із 24 років роботи у школі в Кьодж. Викладачка середньої школи 10 років була відсутня на роботі без поважних причин, а 14 років була на лікарняному.

Раніше повідомлялося, що вчителька кинула роботу, щоб стати диснеївською принцесою. Дівчина створила розважальну компанію "Beyond A Princess".