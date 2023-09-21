Нічний обстріл ЗС РФ: уламки ракети влучили в завод Pepsi під Києвом, — соцмережі (фото)

Згідно з даними, падіння уламків зафіксовано на території промислової зони. Повідомляють про кількох поранених співробітників.

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У четвер, 21 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Унаслідок масштабної атаки постраждав завод Pepsi, який розташований у селі Вишневе Бучанського району. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Ірпінь. Буча. Гостомель".

Повідомляється, що у Вишневому є влучення уламків у кількох місцях, пошкоджено будівлі промислової зони. На кадрах видно серйозні наслідки ракетного удару. На території заводу після прильоту сталася пожежа.

У джерелі повідомляють, що є поранені серед працівників. Попередньо, без жертв.

Усі екстрені служби працюють на місці.

Під Києвом ракета влучила в завод Pepsi Під Києвом ракета влучила в завод Pepsi

Наразі реакції PepsiCo на інцидент не було.

Зазначимо, що перелік міжнародних спонсорів війни 1 вересня 2023 року поповнили відомі харчові корпорації PepsiCoі Mars. Зазначається, що ці компанії досі працюють у Росії, хоча раніше заявляли про скорочення там свого бізнесу. Тобто фактично PepsiCo і Mars продовжують платити податки в РФ і поповнюють бюджет країни-агресора.

Обстріл Києва 21 вересня: що відомо

У Києві внаслідок ранкової атаки РФ постраждали семеро людей.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки. Рятувальники гасять пожежу на СТО. Горять також 2 машини. Вибито вікна у двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Згодом очільник столиці оновив інформацію про постраждалих. Їхня кількість зросла. Трьох із них госпіталізували, зокрема й 9-річну дівчинку.

"За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 осіб. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці", — поінформував Кличко.

Атака на столицю тривала протягом двох годин. Попередньо з приблизно 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.