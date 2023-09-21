Живуть менше ніж 5 місяців: як швидко росіяни гинуть в Україні (інфографіка)

У кожному регіоні Росії є померлі серед мобілізованих. Найчастіше звістки про загибель отримують сім'ї в Бурятії, Татарстані, Башкортостані, Самарській та Волгоградській областях.

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Військові Збройних сил Російської Федерації в середньому гинуть за 4,5 місяці після мобілізації. Про це йшлося в дослідженні "Важных историй" та Conflict Intelligence Team (CIT).

Близько 130 російських мобілізованих гинуть у перший місяць війни, тоді як кожен п'ятий не проживає і двох місяців. Причиною цьому стали інтенсивні бої на фронті. Зазначили, що в перший рік повномасштабного вторгнення лише четверо російських військових прожили на фронті понад 11 місяців.

"Найнапруженіші з погляду втрат — осінь 2022 року та весна 2023 року, вони (бойові дії, — ред.) вносять суттєвий внесок у середню тривалість життя мобілізованих на фронті", — сказали аналітики CIT.

У дослідженні йшлося про те, що військкомати зацікавлені саме в молодих призовниках до 35 років, оскільки вони перебувають у добрій формі та нещодавно відслужили. Проте такі потенційні військові ховаються від повісток, адже розуміють, що насправді відбувається на фронті, та в якому стані перебуває російська армія. Тому військкоматам РФ простіше шукати дорослих чоловіків, які не порівнюють свою службу в нульових з тим, що відбувається зараз в російській армії. Так найстарішим російським військовим, який загинув в Україні, став 62-річний майор Микола Ісаков із Тверської області. Він воював майже вісім місяців та загинув під час боїв у прикордонних районах Бєлгородської області на початку червня.

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Аналітики розповіли, що найбільше похоронок приходить до Свердловської області Російської Федерації. У перший рік повномасштабної війни понад 200 місцевих чоловіків загинули після того, як були мобілізовані. Проте область перебуває на сьомому місці за кількістю загиблих у перерахунку на чоловіче населення. На першому місці — Чукотка. Далі йдуть Бурятія, Татарстан, Башкортостан, Самарська та Волгоградська області.

"У Бурятії справді, мабуть, більше чоловіків мобілізували, ніж мали. Тому що рівень втрат серед мобілізованих звідти суттєво вищий, ніж в інших регіонах, якщо враховувати їхнє населення", — пояснили в дослідженні.

Додали, що в кожному регіоні Росії є загиблі мобілізовані, внаслідок російсько-української війни.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Міністерство праці та соцрозвитку Росії замовило близько 750 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій та 230 тисяч посвідчень для родичів загиблих військових ЗС РФ. Зокрема, вартість виготовлення посвідчень становить близько 79 мільйонів рублів.

На початку вересня Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених росіян. Їх запропонували ставити на військовий облік у виправних установах без явки у військкомати.