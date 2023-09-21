Живут меньше 5 месяцев: как быстро россияне гибнут в Украине (инфографика)

В каждом регионе России есть умершие среди мобилизованных. Чаще всего известия о гибели получают семьи в Бурятии, Татарстане, Башкортостане, Самарской и Волгоградской областях.

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации в среднем погибают через 4,5 месяца после мобилизации. Об этом говорилось в исследовании "Важных историй" и Conflict Intelligence Team (CIT).

Около 130 российских мобилизованных погибают в первый месяц войны, тогда как каждый пятый не проживает и двух месяцев. Причиной этому стали интенсивные бои на фронте. Отметили, что в первый год полномасштабного вторжения только четверо российских военных прожили на фронте более 11 месяцев.

"Самые напряженные с точки зрения потерь — осень 2022 года и весна 2023 года, они (боевые действия, — ред.) вносят существенный вклад в среднюю продолжительность жизни мобилизованных на фронте", — сказали аналитики CIT.

В исследовании говорилось о том, что военкоматы заинтересованы именно в молодых призывниках до 35 лет, поскольку они находятся в хорошей форме и недавно отслужили. Однако такие потенциальные военные прячутся от повесток, ведь понимают, что на самом деле происходит на фронте, и в каком состоянии находится российская армия. Поэтому военкоматам РФ проще искать взрослых мужчин, которые не сравнивают свою службу в нулевых с тем, что происходит сейчас в российской армии. Так самым старым российским военным, погибшим в Украине, стал 62-летний майор Николай Исаков из Тверской области. Он воевал почти восемь месяцев и погиб во время боев в приграничных районах Белгородской области в начале июня.

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Аналитики рассказали, что больше всего похоронок приходит в Свердловскую область Российской Федерации. В первый год полномасштабной войны более 200 местных мужчин погибли после того, как были мобилизованы. Однако область находится на седьмом месте по количеству погибших в пересчете на мужское население. На первом месте — Чукотка. Далее следуют Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Самарская и Волгоградская области.

"В Бурятии действительно, видимо, больше мужчин мобилизовали, чем должны были. Потому что уровень потерь среди мобилизованных оттуда существенно выше, чем в других регионах, если учитывать их население", — пояснили в исследовании.

Добавили, что в каждом регионе России есть погибшие мобилизованные, в результате российско-украинской войны.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Министерство труда и соцразвития России заказало около 750 тысяч удо стоверений ветеранов боевых действий и 230 тысяч удостоверений для родственников погибших военных ВС РФ. В частности, стоимость изготовления удостоверений составляет около 79 миллионов рублей.

В начале сентября Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных россиян. Их предложили ставить на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкоматы.