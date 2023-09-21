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"Щось бабахнуло": у Севастополі стався потужний вибух і здійнявся стовп диму (відео)

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Фото: ЧП Севастополь/ Telegram | Дим над Севастополем під час обстрілу 21 вересня 2023 року

Жителі Севастополя повідомили про потужний вибух тоді ж, коли повітряну тривогу оголосили у Одеській області. Російське командування намагалось поцілити по Затоці, при цьому отримало "халепу" в Криму.

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Надвечір 21 вересня пролунала повітряна тривога у Одеській області, що означало атаку російськими ракетами з Криму. Тривога пролунала через 12 годин після нічної ракетної атаки, коли росіяни запустили по Україні майже пів сотні ракет. Увечері цього ж дня майже одночасно з тривогою в Одесі почули гучний вибух у Севастополі. На відео з місця подій видно високий стовп диму, який здійнявся над окупованим росіянами містом. У деталях події розібрався Фокус.

Перші повідомлення про вибух у Севастополі з'явились в одному з російських пабліків об 18:40. Деталей не наводили, лише вказали, що очікують офіційні пояснення від представників влади.

Повідомлення про вибухи в Криму 21 вересня 2023 року Fullscreen
Повідомлення про вибухи в Криму 21 вересня 2023 року
Фото: ЧП Севастополь/ Telegram

У мережі також опублікували відео з місця подій. Голос за кадром стверджує, що чули гучний вибух: його називають "величезним". Видно, як на відстані кількох кілометрів від оператора вгору здіймається стовп диму.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поки що не оприлюднив офіційного пояснення щодо того, що сталось у Севастополі.

Вибух у Криму: деталі

Зазначимо, незадовго перед тим, як у Севастополі було гучно, у Одеській області оголосили повітряну тривогу. Тривога тривала з 18:36 до 18:59. Моніторингові канали вказували, що росіяни запустили протикорабельну ракету "Онікс". Наразі Повітряні сили ЗСУ та військова адміністрація не повідомила про наслідки російського удару.

Повітряна тривога на Одещині Fullscreen
Повітряна тривога на Одещині
Фото: alerts

"Онікс" — надзвукова крилата ракета, здатна летіти з швидкістю 3182 км/год (або 884 м/с), важить три тонни і має довжину майже дев'ять метрів. Повітряні сили заявили, що вона рухалась у напрямку міста Затока на Одещині, Відстань від Затоки до Севастополя — близько 280 км.

Яка відстань від Севастополя до Затоки Fullscreen
Яка відстань від Севастополя до Затоки
Фото: Google maps

Нагадуємо, в ніч з 20 на 21 вересня ЗС РФ запустили по Україні 43 крилатих ракети Х-101, які загрожували Київщині, Рівненщині, Львівщині та низці інших областей. Повітряне командування розповіло про збиття 36 російських ракет. Військові адміністрації підтвердили, що внаслідок російської атаки постраждали громадяни у Києві та Черкасах.