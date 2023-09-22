У Фінляндії винищувач F-35 уперше злетів зі звичайної траси (відео)

У випадку реальної загрози Фінляндії дуже важливо мати можливість розосередити літаки по всій країні, щоб убезпечити їх від ураження.

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Винищувач F-35А під час навчань у Фінляндії здійснив зліт на звичайному шосе, а не на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє The War Zone.

Норвегія стала першою європейською країною, яка здійснила зліт винищувача 5 покоління F-35 із шосе. Навчання відбувались у Фінляндії. Дороги є дорогоцінною альтернативою для Повітряних сил на той випадок, якщо їхні основні бази будуть недоступні або розбиті. Також так можна швидко розосередити літаки аби зменшити їхню вразливість перед потенційними атаками.

Навчання відбувались у Фінляндії

"Це демонструє нашу здатність реалізувати концепцію розосередження. Винищувачі вразливі на землі, тому, маючи можливість використовувати невеликі аеродроми, а тепер і автостради, [ми можемо] підвищити свою живучість у війні", — заявив командувач Королівських Повітряних сил генерал-майор Рольф Фолланд.

Навчання Фінляндії, Великої Британії та Норвегії є останньою ітерацією щорічних навчань Baana 23. Зліт і посадка відбувалися на території Фінляндії. Військові зазначають, що у випадку реальної загрози дуже важливо бути здатним розосередити літаки по всій країні, тому на шосе розгорнули імпровізовану базу. Жодних змін на дорозі не робили.

Норвезькі винищувачі унікальні тим, що мають спеціальні парашути, які використовують для скорочення відстані для приземлення. Таку особливість отримають і фінські винищувачі, коли їх почне виготовляти Lockheed Martin. Функція є корисною для зменшення зносу гальмівних систем, а також під час операцій із обмеженою довжиною злітно-посадкової смуги. Проте на навчаннях парашут не використовували.

Нагадаємо, 3 серпня морпіхи США створили імпровізовану авіабазу на шосе в межах підготовки до потенційного конфлікту Тихоокеанського регіону.

3 липня стало відомо, що Ізраїль купує ще 25 винищувачів F-35I Adir для нової ескадрильї.