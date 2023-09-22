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Воєнний фокус

У Фінляндії винищувач F-35 уперше злетів зі звичайної траси (відео)

навчання F-35
F-35 приземляється на шосе

У випадку реальної загрози Фінляндії дуже важливо мати можливість розосередити літаки по всій країні, щоб убезпечити їх від ураження.

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Винищувач F-35А під час навчань у Фінляндії здійснив зліт на звичайному шосе, а не на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє The War Zone.

Норвегія стала першою європейською країною, яка здійснила зліт винищувача 5 покоління F-35 із шосе. Навчання відбувались у Фінляндії. Дороги є дорогоцінною альтернативою для Повітряних сил на той випадок, якщо їхні основні бази будуть недоступні або розбиті. Також так можна швидко розосередити літаки аби зменшити їхню вразливість перед потенційними атаками.

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Навчання відбувались у Фінляндії

"Це демонструє нашу здатність реалізувати концепцію розосередження. Винищувачі вразливі на землі, тому, маючи можливість використовувати невеликі аеродроми, а тепер і автостради, [ми можемо] підвищити свою живучість у війні", — заявив командувач Королівських Повітряних сил генерал-майор Рольф Фолланд.

Навчання Фінляндії, Великої Британії та Норвегії є останньою ітерацією щорічних навчань Baana 23. Зліт і посадка відбувалися на території Фінляндії. Військові зазначають, що у випадку реальної загрози дуже важливо бути здатним розосередити літаки по всій країні, тому на шосе розгорнули імпровізовану базу. Жодних змін на дорозі не робили.

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Норвезькі винищувачі унікальні тим, що мають спеціальні парашути, які використовують для скорочення відстані для приземлення. Таку особливість отримають і фінські винищувачі, коли їх почне виготовляти Lockheed Martin. Функція є корисною для зменшення зносу гальмівних систем, а також під час операцій із обмеженою довжиною злітно-посадкової смуги. Проте на навчаннях парашут не використовували.

Нагадаємо, 3 серпня морпіхи США створили імпровізовану авіабазу на шосе в межах підготовки до потенційного конфлікту Тихоокеанського регіону.

3 липня стало відомо, що Ізраїль купує ще 25 винищувачів F-35I Adir для нової ескадрильї.