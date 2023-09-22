"Намагаємося закріпитися": ЗСУ ведуть важкі бої біля залізниці в районі Кліщіївки (відео)

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, ця ділянка важлива для ЗСУ, щоб відбивати спроби противника просуватися на цьому напрямку.

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Збройні сили України звільнили Кліщіївку Донецької області. Однак у населеному пункті в районі залізниці тривають важкі бої. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.

"Зараз там тривають важкі бої в районі залізниці", — зазначив він.

За словами військового, залізниця піддається постійному артилерійському обстрілу як з боку противника, так і з нашого боку.

"Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Однак і ми зараз намагаємося закріпитися, щоб повністю вже відбити в окупантів будь-які наміри просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша", — пояснив він.

Нагадаємо, 17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили село Кліщіївка Донецької області від окупантів. Однак білоруські добровольці, які воюють на боці України заявили про деокупацію селища ще 15 вересня. Вони опублікували відео, на якому медики полку імені Кастуся Калиновського зайшли в село, яке було зруйноване через постійні обстріли.

17 серпня голова пресслужби східного угруповання ЗСУ, капітан Ілля Євлаш підтвердив звільнення Кліщіївки силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади національної поліції "Лють". За інформацією аналітиків ВВС, пагорби в околицях села дадуть змогу контролювати не тільки Бахмут, а й автодорогу на Горлівку.