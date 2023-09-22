Дефективні танки: Данія визнала, що техніка, передана Україні, була з несправностями

За словами міністра оборони Данії Троелса Лунда Пульсена, пошкодження, виявлені у важкій техніці, варіюються від серйозних до незначних.

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Із 20 переданих Україні танків Leopard моделі 1A5 більш ніж половина виявилася з несправностями. Про це 22 вересня повідомив данський телеканал TV2, посилаючись на пояснювальну записку міністра оборони Данії Троелса Лунда Пульсена.

За даними записки Пульсена, несправності було виявлено щонайменше у 12 із 20 танків.

"За даними німецької влади, на десяти танках, що вже перебувають на Україні, є низка незначних дефектів. Ці дефекти усуває українська оборона", — йдеться в записці.

Міністр оборони Данії також підкреслив, що несправності, виявлені в танках Leopard 1A5, варіюються від серйозних до незначних.

Слід зазначити, що Данія оголосила про постачання 100 танків Leopard 1 у квітні 2023 року. Ці танки були надані в рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами. Серед трьох країн-партнерів Німеччина була відповідальною за оновлення техніки.

Крім того, 19 вересня Україна відмовилася приймати 10 танків Leopard 1, наданих Німеччиною, через їхній поганий технічний стан. Ці танки, які не можуть бути відремонтовані українськими фахівцями, залишилися на території Польщі.

За даними TV2, того самого дня Данія оголосила про нове постачання танків в Україну. Пакет містив 45 танків, зокрема 15 модернізованих танків Т-72ЕА і 30 танків Leopard 1. Згідно із заявою данського міністра оборони, ці танки можуть бути негайно введені в бойове використання Збройними силами України, оскільки українські солдати вже пройшли навчання по роботі з ними.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Швеція поставила в Україну 10 основних бойових танків Stridsvagn 122 з навченим екіпажем. Танки являють собою ліцензований варіант Leopard 2.