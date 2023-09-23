Дорогою в Україну: Володимир Зеленський нагородив польських волонтерів

Серед нагороджених була журналістка, яка працювала в зоні АТО з 2014 року й отримала поранення, а також медик-рятувальник, який допомагав евакуювати українських захисників.

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Президент України Володимир Зеленський, повертаючись в Україну після візиту в США та Канаду, зупинився в Любліні, що в Польщі. Там він нагородив польських волонтерів, які допомагають Україні. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Серед тих, кого нагородив глава держави, — журналістка Б'янка Залевська, яка з 2014 року працювала в зоні АТО, де отримала тяжке поранення.

"Із початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних сил України, як волонтерка допомагала в транспортуванні тяжкохворих дітей до госпіталів Республіки Польща", — ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський нагородив Б'янку Залевську Фото: Офіс президента

Також державну нагороду отримав медик-рятувальник Даміан Дуда. Він зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати й приїжджали в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуювати в стабілізаційний пункт військових, поранених на лінії фронту. Зокрема, він створив фонд, із якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Володимир Зеленський нагородив медика-рятувальника Даміана Дуду Фото: Офіс президента

Зеленський подякував польському народу і сказав, що пишається тим, що в України "є таке сильне сусідство".

"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народу, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім'ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху — це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський із Б'янкою Залевською і Даміаном Дудою Фото: Офіс президента

За вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польського співробітництва Указами Президента України Б'янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги II ступеня, а Даміана Дуду — орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про свій візит у Канаду.

Також Фокус писав, що 21 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні, де провів переговори з американським колегою Джо Байденом.