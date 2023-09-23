По дороге в Украину: Владимир Зеленский наградил польских волонтеров

Среди награжденных была журналистка, которая работала в зоне АТО с 2014 года и получила ранение, а также медик-спасатель, который помогал эвакуировать украинских защитников.

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Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь в Украину после визита в США и Канаду, остановился в Люблине, Польша. Там он наградил польских волонтеров, которые помогают Украине. Об этом говорится на сайте Офисе президента Украины.

Среди тех, кого наградил глава государства – журналистка Бьянка Залевская, которая с 2014 года работала в зоне АТО, где получила тяжелое ранение.

"С началом полномасштабной войны РФ против Украины оказала значительную помощь подразделениям Вооруженных Сил Украины, как волонтер помогала в транспортировке тяжелобольных детей в госпиталы Республики Польша", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский наградил Бьянку Залевскую Фото: Офис президента

Также государственную награду получил медик-спасатель Дамиан Дуда. Он собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт военных, раненых на линии фронта. Кроме того, он создал фонд, из которого финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.

Владимир Зеленский наградил медика-спасателя Дамиана Дуду Фото: Офис президента

Зеленский поблагодарил польский народ и сказал, что гордится тем, что у Украины "есть такое сильное соседство".

"Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали. Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми", – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский с Бьянкой Залевской и Дамианом Дудой Фото: Офис президента

За весомый личный вклад в поддержание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и укрепление украинско-польского сотрудничества Указами Президента Украины Бьянка Залевская награждена орденом княгини Ольги II степени, а Дамиан Дуда – орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о своем визите в Канаду.

Также Фокус писал, что 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне, где провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.