"План провалився": Міноборони Польщі заявило про атаки з боку Білорусі

За даними польського відомства, білоруси мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та поставити під загрозу безпеку поляків.

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Польська прикордонна служба заявила про спроби проникнення на польську територію і руйнування прикордонної інфраструктури з боку Білорусі. Про це повідомили у прес-службі Міноборони Польщі в соцмережі X (колишній Twitter).

"Атаки на польський кордон, здійснені Білоруссю, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та поставити під загрозу безпеку поляків", — ідеться в публікації, в якій польські військові звинуватили білоруських колег у нападі.

Крім того, у МО Польщі зазначили, що завдяки посиленню присутності польської армії на кордоні російсько-білоруський план провалився.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Україна і Польща створять єдині прикордонні пункти пропуску. За словами українського прем'єра, спільний митний і прикордонний контроль з країнами ЄС допоможе прискорити логістику і мінімізувати корупцію.

Раніше, 16 серпня, медіа писали про те, що Польща і країни Балтії збираються обговорити можливе синхронізоване закриття кордонів із Республікою Білорусь. Нюанси планували розглянути на зустрічі міністрів у Варшаві 28 серпня.