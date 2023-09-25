"Навантаження перемістилося": ЗС РФ змінили логістику на Бахмутському напрямку (карта)

За словами пресофіцера 26-ї артбригади Олега Калашникова, пов'язана зміна тактики окупантів із просуванням українських військ. ЗСУ не дають спокою противнику на колишніх позиціях.

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Російські окупанти вирішили змінити логістику на Бахмутському напрямку, де триває боротьба за контроль над територіями. Про це заявив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников у коментарі "Еспресо" 25 вересня.

За його словами, станом на кінець вересня, противник прийняв рішення перекинути більшу частину логістичного навантаження. Для цього інтенсивно використовуються траси Попасна — Бахмут і Соледар — Бахмут.

"Якщо дивитися на логістичні зв'язки ворога, то на Бахмутському напрямку їх декілька. Південніше — це траса Горлівка — Бахмут, де ми постійно не давали спокою окупантам. За Горлівкою є ще одна траса більш місцевого значення Семигір'я — Кодема, звідки йшло розгалуження на Зайцеве, Кліщіївку, Курдюмівку. Ми також час від часу цей відрізок Семигір'я — Кодема потроху діставали. Тому логістичне навантаження противника перемістилося, — йдеться в повідомленні.

У ЗСУ розповіли про зміну тактики противника на Бахмутському напрямку Фото: DeepStateMAP

Далі йде траса з Дебальцевого, яка також не особливо безпечна для військ противника.

Окремо Олег Калашников зазначив, що згадані напрямки використовуються набагато частіше ЗС РФ, ніж траси на південному фланзі під Бахмутом. Пов'язано це з тим, що у ЗСУ поки що менше можливостей і дотягнутися туди складніше.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут і ще два важливі міста під час контрнаступу, однак про які населені пункти або напрямки йдеться — глава держави уточнювати не став.