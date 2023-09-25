Проникли на територію: у Харківській області ліквідували угруповання ЗС РФ, — прикордонники

Розвідники чітко встановили момент, коли російські солдати були на українській території та передали сигнал для їхнього усунення.

Related video

На території Куп'янського району Харківської області військові бригади "Сталевий кордон" спільно із ЗСУ витіснили окупантів за межі України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"У Куп'янському районі наземна та повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили спроби росіян укріпитися. Будуючи лінію фортифікацій на російському боці, загарбники проникли на територію України та почали зводити укріплення біля кордону", — йдеться в повідомленні.

Розвідувальні групи визначили момент, коли на спостережному пункті та в його околицях, на українській території, перебувало близько 15 загарбників. Спільно з бійцями однієї з танкових бригад було розроблено спільні операції з витіснення ворожих сил за межі державного кордону.

Кілька загарбників були усунені снайперами прикордонної служби. А коли військові Російської Федерації почали відступати з території України, українські захисники відповіли вогнем із танків і мінометів.

Нагадаємо, 20 вересня експерт повідомляв, що РФ після провалу під Куп'янськом хоче відновити наступ. За словами Івана Киричевського, противник найближчим часом може почати знову перекидати загони під Куп'янськ, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ кількістю.

12 вересня у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом. Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні в'язні.