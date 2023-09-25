Проникли на территорию: в Харьковской области ликвидировали группировку ВС РФ, — пограничники

Разведчики четко установили момент, когда российские солдаты были на украинской территории и передали сигнал для их устранения.

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На территории Купянского района Харьковской области военные бригады "Стальной кордон" совместно с ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Стальная граница" обнаружили попытки россиян укрепиться. Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления у границы", — говорится в сообщении.

Разведывательные группы определили момент, когда на наблюдательном пункте и в его окрестностях, на украинской территории, находилось около 15 захватчиков. Совместно с бойцами одной из танковых бригад были разработаны совместные операции по вытеснению вражеских сил за пределы государственной границы.

Несколько захватчиков были устранены снайперами пограничной службы. А когда военные Российской Федерации начали отступать с территории Украины, украинские защитники ответили огнем из танков и минометов.

Напомним, 20 сентября эксперт сообщал, что РФ после провала под Купянском хочет возобновить наступление. По словам Ивана Киричевского, противник в ближайшее время может начать снова перебрасывать отряды под Купянск, чтобы попробовать прорвать оборону ВСУ количеством.

12 сентября в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском. Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.