"Воював в Україні з НАТО": в полон до прикордонників потрапив ексмер російського міста (відео)

В ДПСУ зазначили, що окупант нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Посаду мера міста Чайковський Олексій Третьяков обіймав впродовж п'яти років.

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До українських прикордонників в полон потрапив російський окупант-доброволець. Ним виявився колишній мер російського міста Чайковський, що у в Пермському краї. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковський, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки", – йдеться у повідомленні.

Колишній міський голова, за словами ДПСУ, зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО.

"Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що к*цапська пропаганда бреше, а Крим – український", – заявили в Державній прикордонній службі.

Оокупант розповів, що мером Чайковського став у 2014 році. На посаді пробув до 2019-го.

"До цього я був депутатом міської думи. У мене не було цілі бути в політиці", – зізнається військовий РФ.

На фронт добровольцем, за словами окупанта, він пішов 7 вересня. Служив в 78-му полку 42-ї мотострілецької дивізії.

"Переправили в місто Лисичанськ, де я проходив тренування. І навіть не отримавши розподілу у підрозділ, нас відправили на спецоперацію в район села Кліщіївка", – розповів окупант.

Нагадаємо, 24 вересня російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що терориста РФ і колишнього "міністра оборони" т.зв. "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Грікіна нібито побили в СІЗО.