"Воевал в Украине с НАТО": в плен к пограничникам попал экс-мэр российского города (видео)
В ГПСУ отметили, что оккупант недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещеевки. Должность мэра города Чайковский Алексей Третьяков занимал в течение пяти лет.
К украинским пограничникам в плен попал российский оккупант-доброволец. Им оказался бывший мэр российского города Чайковский, что в в Пермском крае. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Третьяков Алексей, бывший глава города Чайковский, недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещеевки", — говорится в сообщении.
Бывший городской голова, по словам ГПСУ, признался, что пришел в Украину воевать с НАТО.
"Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что к*цапская пропаганда врет, а Крым — украинский", — заявили в Государственной пограничной службе.
Оккупант рассказал, что мэром Чайковского стал в 2014 году. На должности пробыл до 2019-го.
"До этого я был депутатом городской думы. У меня не было цели быть в политике", — признается военный РФ.
На фронт добровольцем, по словам оккупанта, он ушел 7 сентября. Служил в 78-м полку 42-й мотострелковой дивизии.
"Переправили в город Лисичанск, где я проходил тренировки. И даже не получив распределения в подразделение, нас отправили на спецоперацию в район села Клещеевка", — рассказал оккупант.
Напомним, 24 сентября российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что террориста РФ и бывшего "министра обороны" т.н. "ДНР" Игоря Стрелкова-Грикина якобы избили в СИЗО.