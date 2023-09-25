"Воевал в Украине с НАТО": в плен к пограничникам попал экс-мэр российского города (видео)

В ГПСУ отметили, что оккупант недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещеевки. Должность мэра города Чайковский Алексей Третьяков занимал в течение пяти лет.

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К украинским пограничникам в плен попал российский оккупант-доброволец. Им оказался бывший мэр российского города Чайковский, что в в Пермском крае. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Третьяков Алексей, бывший глава города Чайковский, недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещеевки", — говорится в сообщении.

Бывший городской голова, по словам ГПСУ, признался, что пришел в Украину воевать с НАТО.

"Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что к*цапская пропаганда врет, а Крым — украинский", — заявили в Государственной пограничной службе.

Оккупант рассказал, что мэром Чайковского стал в 2014 году. На должности пробыл до 2019-го.

"До этого я был депутатом городской думы. У меня не было цели быть в политике", — признается военный РФ.

На фронт добровольцем, по словам оккупанта, он ушел 7 сентября. Служил в 78-м полку 42-й мотострелковой дивизии.

"Переправили в город Лисичанск, где я проходил тренировки. И даже не получив распределения в подразделение, нас отправили на спецоперацию в район села Клещеевка", — рассказал оккупант.

Напомним, 24 сентября российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что террориста РФ и бывшего "министра обороны" т.н. "ДНР" Игоря Стрелкова-Грикина якобы избили в СИЗО.