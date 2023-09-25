Администрация одобрила: Гиркина в СИЗО якобы избил украинский военнопленный, — соцсети (фото)

По данным российских пропагандистов, инцидент произошел во время прогулки. На террориста якобы набросился один из защитников Мариуполя, который пребывает в плену.

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Российского террориста и бывшего "министра обороны" т.н "ДНР" Игоря Стрелкова-Грикина якобы избили в СИЗО. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы, а к постам прикрепляют фото избитого человека, похожего на Гиркина.

Согласно сообщениям, террориста, известного также под вымышленным именем "Рунов", доставили в СИЗО вместе с украинскими военнопленными из Мариуполя. Нападение на него, по данным пропагандистов, произошло, когда Гиркин вышел на прогулку — его якобы избил украинский защитник Мариуполя.

Пропагандисты пишут, что это было санкционировано администрацией СИЗО. А один из авторов сообщения выразил мнение, что Гиркин, возможно, никогда не выйдет из-под стражи.

В соцсетях российские пропагандисты публикуют фото избитого Гиркина Фото: Соцсети

"Напал правый радикал. Естественно без зеленого света со стороны администрации это было невозможно осуществить", — говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму, и ему грозит до 5 лет тюрьмы. Он заявлял о готовности сотрудничать со следствием, но продолжает отрицать свою вину.

В сентябре 2022 года стало известно, что Гиркин пользовался паспортом на имя Сергей Рунов после возвращения в Россию из оккупированного Донбасса. Паспорт был выдан Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Также напомним, что осенью 2022 года в Нидерландах Гиркина и нескольких соучастников приговорили к пожизненному заключению по делу о крушении малазийского рейса MH17 в 2014 году.