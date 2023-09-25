"Форма відлякує відвідувачів": в Тернополі охорона бару не пропустила бійця в камуфляжі (відео)

Свою відмову охоронець пояснив тим, що у них передбачений дрес-код, і є розпорядження адміністрації закладу, згідно з яким людям у військовій формі не дозволяють заходити в клуб. В закладі назвали інцидент — прикорою ситуацією.

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В Тернополі стався скандал у одному із розважальних закладів. Всередину через форму на вході не впустили бійця. Про це в Telegram повідомив блогер Андрій Смолій і виклав відео.

На кадрах видно, як чоловік в камуфляжних штанах і футболці кольору хакі намагається потрапити всередину розважального закладу. Натомість охорона його не пускає.

Свою відмову охоронець пояснив тим, що у них передбачений дрес-код, і є розпорядження адміністрації закладу, згідно з яким людям у військовій формі не дозволяють заходити в клуб, бо вона "відлякує відвідувачів".

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Після появи відео в мережі адміністрація закладу NONAME, де стався інцидент, заявила в Instagram, що сталася прикра помилка.

"Нам прикро, що сталася непритаманна нам ситуація. Це помилка з нашого боку. Наш заклад та наша команда щиро поважає українських захисників та завдячує їм можливістю працювати", — йдеться в повідомленні.

В закладі пообіцяли, що ситуація більше не повториться.

Нагадаємо, що у Херсоні 18 червня група неповнолітніх атакувала військового, який обороняв Бахмут від російських загарбників.

Також 17 червня у Херсоні побили волонтера, який займався евакуацією людей. Двоє нападників повалили волонтера на землю і кілька разів вдарили його.