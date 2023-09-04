"Кінцівка вийшла драматичною": Netflix "поховав" бійця ЗСУ Вишебабу у фільмі "Матері війни"

Боєць розповів, що отримав від підписників повідомлення, що він фігурує в документальному фільмі "Матері війни", який вийшов на платформі Netflix.

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Боєць ЗСУ і поет Павло Вишебаба потрапив в неприємну історію. В документальному фільмі "Матері війни" його оголосили загиблим. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався", — написав він.

Боєць розповів, що отримав від підписників повідомлення, що він фігурує в документальному фільмі "Матері війни", який вийшов на платформі.

"Серіал закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком. Польські творці зі мною нічого не узгоджували, я можу зрозуміти — вони думали що я вже тойво. Чому, не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс", — написав він.

Павло Вишебаба додав, що і далі продовжує служити у 68-й бригаді ЗСУ і хотів би, щоб не лякали його друзів і читачів, принаймні марно.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ, якого вважали мертвим, через кілька днів прийшов до своїх. Він пам'ятає, що його трясли та намагалися привести до тями, а коли опритомнів, в окопі вже нікого не було.

Раніше повідомлялося, що полонений окупант під час хірургічної операції ледь не до смерті злякався, почувши нацистський гімн, який наспівував український медик, дістаючи з нього кулю.