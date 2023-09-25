Корегувальник ударів військ РФ по Запоріжжю отримав довічне ув'язнення, – СБУ (фото)

Російський шпигун здійснював відправку інформації у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

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Агент ФСБ, який наводив і корегував ракетні удари російських загарбників по критичній та оборонній інфраструктурі Запоріжжя, отримав довічне ув'язнення. Пресслужба СБУ повідомила подробиці.

Російські спецслужби завербували чоловіка, який працював на місцевому оборонному підприємстві, після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію нашої держави. Його завданням була передача розвіданих загарбникам. Агент здійснював відправку інформації у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

У нього під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку. Він її використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів із РФ.

На об’єкти енергетичного комплексу області порушник скоригував серію повітряних атак агресора. Після ворожих ударів російський агент фіксував на місцевості наслідків "прильотів". Згодом він відправляв відповідну інформацію.

Під час спецоперації на прифронтовій території регіону контррозвідники СБУ його й затримали. Це відбулося у листопаді 2022 року. Вже у 2023 році судова інстанція визнала його винним у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 25 вересня на території Івано-Франківська затримали агітаторку РФ. Жінка виправдовувала російську агресію поширюючи вигадки про те, що "українські міста заснувала Росія, а війну розпочала Україна". Також вона називала українців "окупантами". З її слів, "кримчани задоволені анексією", а Маріуполь загарбники перетворили на "зразкове місто".

У Слов'янську 19 вересня правоохоронці затримали коригувальницю РФ. Вона шпигувала за технікою ЗСУ з вікна. Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.