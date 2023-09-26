Удари ЗСУ по Чорноморському флоту підривають стратегічну міць Кремля в регіоні, — розвідка

У британському Міноборони вважають, що через потужні удари українських сил Чорноморський флот зазнав хоч і серйозної, але все ж локальної фізичної шкоди. Тому Росія зберігає здатність атакувати крилатими ракетами з акваторії Чорного моря.

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Удари українських сил по кораблях і військовій інфраструктурі Чорноморського флоту РФ були більш руйнівними і краще скоординованими, ніж досі під час війни. Це свідчить про те, що в регіоні триває динамічне протистояння, яке може суттєво підірвати сильне стратегічне становище Росії. Про це 26 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що протягом останніх тижнів через потужні атаки української сторони Чорноморський флот зазнав хоч і серйозної, але все ж локальної фізичної шкоди.

"Флот майже напевно зберігає здатність виконувати свої основні завдання у воєнний час — наносити удари крилатими ракетами і патрулювати місцеві райони", — йдеться в повідомленні.

Водночас можливості російських кораблів щодо ширшого патрулювання в акваторії Чорного моря, найімовірніше, буде знижено, що неминуче відіб'ється на фактичній блокаді українських портів. Також, імовірно, знизиться здатність захищати свої портові об'єкти та проводити планове технічне обслуговування кораблів.

"Збройні сили України можуть підірвати символічну і стратегічну міць Кремля, що проектується з його тепловодного порту в окупованому Севастополі", — підсумували в британському Міноборони.

Нагадаємо, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що загибель командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова призведе до значних збоїв у командуванні та управлінні ЧФ. Однак вони зазначили, що поки що немає підтвердження того, що Соколов та інші офіцери загинули внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня.