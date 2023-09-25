Удар по штабу Чорноморського флоту РФ: експерт пояснив, що втратили росіяни (відео)

За інформацією експерта Володимира Заблоцького, до Севастополя були доставлені засоби ППО з Москви і місто вважалося нібито одним із найбільш захищених у Росії.

Related video

Знищення штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі перешкодило комунікації із керівниками у Москві, а також психологічно вплинуло на росіян в Криму, адже протиповітряна оборона (ППО) ЗС РФ не змогла перехопити ракети. Про це військово-морський експерт Володимир Заблоцький заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ 25 вересня.

"Точні точкові удари, застосовані в потрібний час у потрібному місці і в потрібному розмірі. Ба більше, цей удар, окрім свого військового чинника зі знищення противника — військової законної цілі, він має ще морально-психологічне значення", — наголосив Заблоцький.

За інформацією експерта, до Севастополя були доставлені засоби ППО з Москви і місто вважалося нібито одним із найбільш захищених у Росії.

"Саме з Москви до Севастополя перетягнули засоби ППО. У перші дві або три години потрібні були вже 40 місць для термінової госпіталізації. На той момент завали ще не розібрали, оскільки там перша ракета пробила будівлю до основи — підвалу. Друга, кажуть, влучила вже в палаючу будівлю, що навіть знімали туристи", — зазначив він.

Заблоцький наголосив, що удари по штабу Чорноморського флоту РФ — вписуються в доктрину України і Крим має бути звільнений.

"Для цього оборонний потенціал окупантів, які там перебувають, має бути виснажений і зведений нанівець, ось і все", — сказав він.

За його словами, ракетний удар по будівлі штабу і ліквідація командувача Чорноморського флоту РФ має велике значення : "Йдеться про управління силами флоту, про управління сухопутними силами в Криму. Там були досить високопоставлені генерали, начальник штабу… Усе це тепер втрачено… Спочатку флагман потопили, тепер командувача до Кобзона відправили", — підсумував Володимир Заблоцький.

Нагадаємо, 22 вересня, в окупованому Криму пролунали вибухи. У Міноборони Росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри пожежі в будівлі штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. На місце події прибули машини швидкої допомоги та рятувальники.