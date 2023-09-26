Масштабні пожежі: росіяни обстріляли інфраструктуру Миколаївської та Черкаської областей

Як повідомили в ДСНС, у Миколаєві була масштабна пожежа, а наступного дня уламки БПЛА впали в області, через що загорілося агропідприємство. Є влучання також на території Черкаської області.

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Увечері 25 вересня російська ракета вразила інфраструктурний об'єкт у місті Миколаєві, що призвело до виникнення масштабної пожежі. Уночі 26 вересня уламки збитого безпілотника впали на території агропідприємства в області, також є влучання в інфраструктурний об'єкт і Черкаської області. Про це у вівторок, 26 вересня, повідомили в пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Згідно з повідомленням ДСНС, увечері 25 вересня ворог здійснив ракетний удар по Миколаєву. Унаслідок влучання ракети в інфраструктурний об'єкт на околиці міста загорілися суха трава та чагарники. Пожежники оперативно впоралися з вогнем, який охопив площу в 5 гектарів.

Уночі 26 вересня російські загарбники продовжили свої атаки в Миколаївській області. Це призвело до падіння уламків збитого безпілотного літального апарату на територію агропідприємства, розташованого на території Березнегуватської територіальної громади Баштанського району. Рятувальники успішно загасили пожежу, яка охопила площу в 700 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, обстріли не призвели до жертв і постраждалих.

Потрапляння в інфраструктурний об'єкт у Черкаській області

Крім того, у Черкаській області внаслідок атаки ударних дронів постраждали інфраструктурний об'єкт.

"Вночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об'єкт. Попередньо без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків", — повідомив Табурець, голова Черкаської ОВА.

Нагадаємо, вночі 26 вересня ЗС РФ атакували ударними дронами типу Shahed-136/131 міста України. Загалом у небі було зафіксовано 38 дронів, 26 з яких вдалося знищити.

Також повідомлялося, що 26 вересня ЗС РФ атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей і три десятки вантажівок. Пізніше з'ясувалося, що удару завдали по переправі Орлівка — Ісакча, а відео обстрілу опублікували громадяни Румунії, які спостерігали за цим із протилежного боку переправи.