Морська фортеця: чому майже неможливо потопити авіаносець Gerald R. Ford ВМС США

У випадку потенційного конфлікту США та Китаю, авіаносне угрупування буде майже неможливо потопити. Корабель має потужне бронювання, водонепроникні відсіки, а також прикриття ППО та ракет з торпедами.

Related video

Атомні авіаносці є символом американської військової могутності. Їхні можливості майже необмежені, а на борту знаходяться 75 чи більше літаків. Для Китаю це буде надзвичайно складна ціль. Про це повідомляє Forbes.

Великі авіаносці класу Gerald R. Ford мають десятки технологічних інновацій, які в сукупності дозволяють зменшити вартість експлуатації. Кораблі мають бути в строю довше, ніж авіаносці класу Nimitz. Кожен новий суперносець коштує дорого, але в контексті щоденних витрат бюджету США у вигляді 18 млрд доларів на день, сума за один корабель вже не є такою, що вражає. 50 років служби авіаносця коштуватиме приблизно 3 дні федеральних витрат.

Важливо

В Хорватію прибув найбільший у світі авіаносець ВМС США USS Gerald Ford (фото)

Критики стверджують, що зосередження такої вогневої потужності на кількох бойових кораблях є бажаною ціллю для ворога. Тому розгортати авіаносці біля китайських берегів у випадку війни є ризикованим. Кожен суперносець має понад 300 метрів довжину, 25 палуб та висоту приблизно 20-поверхового будинку. Все це підтримується 5000 моряками на борту.

Перший суперносець Gerald R. Ford Фото: Вікіпедія

Проте Військово-морський флот десятиліттями обмірковував проблему виживання й вважає, що попри всі зусилля Китаю, американські авіаносці стають більш живучими.

"Почнемо з того, що кожен носій розроблений із сотнями водонепроникних відсіків і резервних каналів для електричних та інших систем. Кораблі мають важку броню і, ймовірно, не можуть бути потоплені нічим іншим, ніж тактичною ядерною зброєю. Екіпажі навчені працювати з пошкодженнями, отриманими в бою", — пишуть автори.

Швидкість пересування авіаносної групи може сягати 56 км/год, тому зафіксувати кораблі буде дуже складно. Вони будуть будь-де на площі 1126 квадратних кілометрів протягом 30 хвилин після виявлення. Тихий океан забезпечує достатньо простору, де можна сховатися від протикорабельної зброї.

Охороняти Geral R. Ford буде есмінець з системами ППО Aegis, ударні підводні човни типу Virginia та низку інших. Всі вони будуть обʼєднані в одну захисну систему, яка виявить будь-яку загрозу. Архітектура оборонного периметра диктує, що якщо ворог проникає в один шар захисту, він потім стикається з іншим, а потім з ще одним. Таким чином, навіть якщо ворог зможе знайти авіаносець у просторах західної частини Тихого океану, ймовірність того, що його зброя досягне авіаносця та завдасть серйозної шкоди, невелика.

Нагадаємо, 6 липня росЗМІ писали, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вийде в море не раніше 2024 року. Якщо ремонт вдасться, то експлуатацію продовжать на 20 років.