Живий чи мертвий: що кажуть в ССО про появу командувача ЧФ РФ на засіданні МО Росії

Сили спеціальних операцій заявили, що спираються на дані, які отримали від своїх джерел.

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Поява нібито загиблого в Севастополі під час атаки на штаб Чорноморського флоту командувача ЧФ РФ Віктора Соколова на засіданні колегії Міноборони РФ збентежила суспільство. Все через те, що напередодні ССО повідомили про його ліквідацію внаслідок атаки. У пресслужбі Сил спеціальних операцій пояснили, як так могло статися.

"Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим — наші підрозділи уточнюють інформацію", — йдеться в повідомленні.

В ССО зазначили, що уточнення даних відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції.

Нагадаємо, що напередодні пропагандист Сергій Марков публічно став вимагати, аби влада показала росіянам живого чи мертвого командувача Чорноморського флоту РФ, через те, що українські ЗМІ повідомили про його ліквідацію.

Раніше в ССО повідомили, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинули високопоставлені офіцери. Серед них командувач флоту Віктор Соколов.