Майже 400 населених пунктів залишилися без світла: в "Укренерго" назвали причину

Через бойові дії було пошкоджено мережі обленерго Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областях.

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В Україні без світла залишилися 398 населених пунктів. Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в мережах обленерго Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областях спостерігається пошкодження через бойові дії. Енергетики відновлюють живлення відповідно до безпекової ситуації та з дозволу українських військових.

Також зафіксовані відключення світла з технічних причин у Сумській області.

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В Укренерго розповіли, що у вівторок 26 вересня максимум споживання був вищим на 0,6%, ніж у понеділок 25 вересня. Крім цього, відбувається незначний імпорт електроенергетики зі Словаччини в обсязі МВт-год та експорт до Молдови та Словаччини в загальному обсязі 4 896 МВт-год, тоді як максимальна потужність в окремі години доходить до 396 МВт.

Наголосили, що обмежувалася робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12:00 до 15:00 задля підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії.

"Максимальна потужність, яка обмежувалася в окремі години склала 612 МВт", — пояснили в Укренерго.

Додали, що на енергоблоках електростанцій продовжується планова ремонтна кампанія.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що Кабінет міністрів запропонував не вимикати світло деяким категоріям вразливих українців. Для того, аби отримати статус такої людини потрібно особисто звернутися або онлайн через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Того ж дня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що не планується створення графіків відключення світла. З його слів, факт їх оновлення Міненергетики не означає, що їх застосують.