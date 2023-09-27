"Сиджу, нікого не чіпаю": польовий командир ЗС РФ Ходаковський розповів, як ухилився від HIMARS

Через обстріл окупант заявив, що його місце перебування стало небезпечним, тож доведеться його змінювати.

Related video

Дві високоточних ракети РСЗВ HIMARS в Донецьку трохи промазали по ватажку терористів так званої "ДНР" і колаборанту Олександру Ходаковському. Про цей випадок командир батальйону "Восток" ЗС РФ Олександр Ходаковський розповів у своєму телеграм-каналі.

"Сиджу, нікого не чіпаю, примус чиню", а тут два прильоти "хаймарсів". Мені говорили, що наші вже навчилися зміщувати точку влучаня. Не на багато, але вистачило, щоб не на голову. Хто винайшов цей спосіб, я проставляються", — написав Ходаковський.

В підтвердження своїх слів він оприлюднив відео, на якому зафільмував два понівечені уламками легкові автомобілі та дві глибокі вирви в кількох метрах поруч.

Він додав, що через обстріл тепер вимушений змінити місце дислокації.

Блогер і український патріот з Донецька "Necro Mancer" прокоментував: "Донецьк. Прилетіло, куди треба, але повз точки. Ходаковський знову відскочив".

Нагадаємо, що ракети HIMARS перервали консиліум командування ЗС РФ на Херсонщині. Вони влучили в будівлю, де ті зібралися на нараду.

Раніше повідомлялося, що небайдужі жителі Криму допомогли ЗСУ коригувати удари по штабу Чорноморського флоту РФ.