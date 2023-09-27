"Їм нічого не світить": десантник ЗСУ розповів подробиці боїв із росіянами (відео)

Бійці ДШВ ЗСУ накривають противника усіма своїми вогневими засобами ще під час висування, а нещодавно було знищено біля чотирьох ворожих танків та кілька БПМ.

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Українські десантники гідно боронять Батьківщину та не дають ворогу пройти далі, знищуючи у великій кількості особовий склад та техніку російських окупантів. У Facebook Генштаб ЗСУ 27 вересня опублікував відео розмови з бійцями.

Командир парашутно-десантного підрозділу Олексій розповів, що доки на фронті українські десантники, загарбникам пройти не вдасться. За місяць, що бійці перебувають у відповідній локації, стрілецькі бої були лише кілька разів. Здебільшого, українські захисники накривають противника усіма своїми вогневими засобами ще під час висування, а нещодавно було знищено біля чотирьох ворожих танків та кілька БПМ.

"Зазвичай штурмують пішими групами", – пояснив він.

Переважно фіксують представників з так званого підрозділу "Шторм-Z". Українська аеророзвідка дуже допомагає десантникам завчасно виявляти цілі.

Під час бойових дій, як зазначив боєць, воюють усі командири. На одному з напрямків, його побратим отримав осколкове поранення ноги. Офіцер під час бою й надалі керував своїм підрозділом та виконав бойове завдання близько восьми годин. Загалом тоді було знищено близько п’яти десятків окупантів та захоплені цінні трофеї.

"Не даємо противнику підійти. І поки ми тут стоїмо – їм нічого не світить!" – зазначив командир.

Нагадаємо, 26 вересня десантники українського війська продемонстрували, як прикривають небо України з ПЗРК Stinger. Російські пілоти нині бояться залітати надто близько до лінії фронту через високу насиченість української ППО та влучність зенітників ЗСУ. Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger Володимир заявив, що на початку війни ситуацію була складнішою.