ЗСУ застосували СПГ-9 по спостережному пункту у боях за Завітне Бажання, – DeepState (відео, мапа)

Захисники успішно застосували БПЛА Mavic 3, який був придбаний на кошти громадян. Вдарили по спостережному пункту ворога поблизу Завітного Бажання.

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Поблизу Завітного Бажання у Донецької області українські захисники застосували СПГ-9 по спостережному пункту ворога. У Telegram-каналі DeepState повідомили подробиці.

У повідомленні йдеться про те, що застосували зброю бійці 1 стрілецького батальйону 1 окремої танкової Сіверської бригади. Вдарили захисники по спостережному пункту ворога поблизу Завітного Бажання.

Корегування відбувалось за допомогою дрона Mavic 3. У повідомленні зазначили, що БПЛА були придбані на кошти громадян.

Фото: DeepState

Знищення комплексів спостереження росіян

Бійці 101-ї бригади 26 вересня знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА. Українські захисники виявили російський комплекс спостереження "Муром-П" за допомогою безпілотника, який потім атакував ворожу ціль.

Також 5 вересня аеророзвідка ДПСУ знищила спостережний пункт військ РФ. Українські бійці здійснили декілька влучних ударів, після яких у небо здійнявся густий білий дим, а ворог був ліквідований. Успішного результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі з артилерією ЗСУ також було знищено щонайменше двох російських військових.

ЗСУ 24 вересня ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, спостережний пункт загарбників ліквідували влучанням снаряда GMLRS.

Нагадаємо, тероборона ЗСУ 27 вересня показала, як використовує БпАК "Чаклун" для виявлення системи ворожої ППО. Українські захисники фіксують ворожу ППО завдяки розвідувальному дрону. Росіяни витрачають вартісний боєкомплект аби його збити.