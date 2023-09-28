"Там, де не очікують": Залужному треба переграти ЗС РФ на фронті, — експерт

Михайло Жирохов зазначив, що через сезон дощів військові стають залежними від часу, тому росіяни можуть піти на штурм українських позицій раніше.

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Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному потрібно переграти ворога та активізувати Сили оборони там, де не очікують росіяни. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Є таке поняття, як військове мистецтво. Генеральному штабу, Залужному потрібно переграти противника і зробити активізацію там, де ворог не очікує, де у них немає потужної оборони або де є слабина", — сказав Михайло Жирохов.

Він зазначив, що це не означатиме, що не буде просування біля Вербового чи Роботиного Запорізької області, проте активізація повинна бути в іншому місці, якщо зважати на військові настанови. З його слів, поки незрозуміло де це буде — під Донецьком, Авдіївкою чи Бахмутом — адже підрозділи постійно переміщаються та з‘являються на різних ділянках фронту.

На запитання про оцінку можливостей так званих елітних підрозділів російських десантників на прорив української оборони експерт повідомив, що це можуть зробити не обов'язково десантні підрозділи, адже це є задачею танків, артилерії, потужного вогневого валу. Зокрема, військовому експерту важко сказати, яким чином в українського війська налагоджена оборона біля Куп'янська, оскільки це може знати лише Генштаб.

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Контрнаступ ЗСУ: росіяни втрачають на фронті значно більше техніки, — дані Oryx (графіки)

Через сезон дощів військові стають залежними від часу. Експерт вважає, що російський наступ може не мати жодного успіху через погоду, проте також росіяни можуть розпочати штурм раніше, аби прорвати оборону ЗСУ до початку сезону дощів. У результаті українські бійці не зможуть проводити активні контрнаступальні дії, адже дороги розмокнуть, і буде неможливо повноцінно підтримувати підрозділи.

Жирохов пояснив, що наразі в російських військових склалася складна ситуація під Бахмутом Донецької області, тому їм ризиковано перекидати додаткові сили з цього напрямку.

"Чи підуть на це російські генерали, ми побачимо найближчими днями", — додав він.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації надто "перевантажені" для нової атаки, яка потрібна для того, аби зупинити контрнаступ ЗСУ. Тоді як застосування РФ нових підрозділів 25-ї Загальновійськової армії свідчить про те, що ворог має серйозні проблеми.

Того ж дня журналісти CNN показали, як українські бійці проводять наступальні дії вночі під Бахмутом Донецької області. Зокрема, ЗСУ мають західні прилади нічного бачення, безпілотники з оптикою, яка допомагає бачити вночі.