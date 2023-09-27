Російські сили занадто "перевантажені", щоб відвернути ЗСУ від контрнаступу, — ЗМІ

Повідомляється, що з моменту початку повномасштабного вторгнення в РФ лише "зрідка" було угруповання військ, здатне на новий великий наступ.

Related video

Російські війська в Україні занадто "перевантажені" для нової атаки, яка потрібна їм, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Про це пише портал Newsweek.

Повідомляється, що Москві довелося відправити в бій нещодавно створені підрозділи 25-ї Загальновійськової армії.

"У середині вересня 2023 року Росія, найімовірніше, вперше ввела в дію елементи своєї нової 25-ї Загальновійськової армії", — зазначили в Міноборони Великої Британії.

Там також заявили, що вперше ці сили з'явилися в Україні ще в серпні 2023 року. Використання цих військ свідчить про серйозні проблеми, які переслідували російську армію протягом усієї війни.

"З моменту початку вторгнення Росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару", — сказано в повідомленні.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що лінія фронту занадто розтягнута.

Журналісти зазначили, що у звіті від 1 вересня аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що командування РФ використовує 25-ту армію для заміни 41-ї Загальновійськової армії ЗС РФ. Вони припустили, що ці резерви не зможуть бути настільки ефективними в бою через дефіцит кадрів і занадто поспішне розгортання.

Нагадаємо, що Oryx повідомив, що росіяни втрачають значно більше техніки, ніж раніше. Втрати ЗС РФ помітно більші за втрати захисників у питанні бойових машин, літаків та ППО. Однак бронетранспортерів бійці країни-агресора втрачали на фронті менше.

Також повідомлялося, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу "Бахмут-Горлівка". Росіяни мають інші логістичні сполучення, але траса на Горлівку є однією з ключових на південному напрямку.