Российские силы слишком "перегружены", чтобы отвлечь ВСУ от контрнаступления, — СМИ

Сообщается, что с момента начала полномасштабного вторжения у РФ лишь "изредка" была группировка войск, способная на новое большое наступление.

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Российские войска в Украине слишком "перегружены" для новой атаки, которая нужна им, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Об этом пишет портал Newsweek.

Сообщается, что Москве пришлось отправить в бой недавно созданные подразделения 25-й Общевойсковой армии.

"В середине сентября 2023 года Россия, скорее всего, впервые ввела в действие элементы своей новой 25-й Общевойсковой армии", — отметили в Минобороны Великобритании.

Там также заявили, что впервые эти силы появились в Украине еще в августе 2023 года. Использование этих войск говорит о серьезных проблемах, которые преследовали российскую армию на протяжении всей войны.

"С момента начала вторжения Россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая потенциально могла бы стать основой нового крупного наступательного удара", — сказано в сообщении.

В Минобороны Великобритании отметили, что линия фронта слишком растянута.

Журналисты отметили, что в отчете от 1 сентября аналитики из американского Института изучения войны заявили, что командование РФ использует 25-ю армию для замены 41-й Общевойсковой армии ВС РФ. Они предположили, что эти резервы не смогут быть столь эффективны в бою из-за дефицита кадров и слишком поспешного развертывания.

Напомним, что Oryx сообщил, что россияне теряют значительно больше техники, чем раньше. Потери ВС РФ заметно больше потерь защитников в вопросе боевых машин, самолетов и ПВО. Однако бронетранспортеров бойцы страны-агрессора теряли на фронте меньше.

Также сообщалось, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу "Бахмут-Горловка". Россияне имеют другие логистические сообщения, но трасса на Горловку является одной из ключевых на южном направлении.