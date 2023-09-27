"Не добавляет энтузиазма оккупантам": ВСУ взяли под огневой контроль трассу "Бахмут-Горловка"

Россияне имеют другие логистические сообщения, но трасса на Горловку является одной из ключевых на южном направлении.

Related video

Силы обороны взяли под огневой контроль в Донецкой области трассу "Бахмут-Горловка", это существенно усложнило логистику российских захватчиков. Об этом в эфире телемарафона 27 сентября сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Мы наносим огневое поражение из всех имеющихся средств артиллерийского огня и беспилотных систем. Противнику значительно сложнее поставлять различного вида обеспечения к своей группировке на этом направлении и также к населенному пункту Бахмут. Поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении", — сказал он.

Важно

"Жест доброй воли" или ликвидация: боец ВСУ предрек судьбу российских войск под Бахмутом (видео)

Илья Евлаш отметил, что кроме трассы "Бахмут-Горловка" у россиян есть еще несколько логистических маршрутов, в частности трасса "Бахмут-Соледар" и другие дороги, которые ведут с временно оккупированных территорий. Несмотря на это, то, что ВСУ контролируют трассу на Горловку беспокоит россиян, поскольку их логистика на этом направлении усложнилась.

"Это такой первый звоночек, который усложнил передвижение и снабжение на этом направлении. И если теперь везет какая-то машина боеприпасы или личный состав, понимают, что рядом может лечь 155-мм фугас — не добавляет оптимизма и мужества российским оккупантам на этом направлении", — сказал Евлаш.

Он отметил, что на этом направлении украинские защитники уничтожают все технические средства врага, которые здесь передвигаются.

Напомним, что ВСУ имеют успехи у Зайцевого, Клещеевки, Одрадовки и Ивановского на южном направлении. Украинские военные продолжают выбивать врага и закрепляются на новых достигнутых рубежах.

26 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ несут тяжелые потери на Бахмутском направлении