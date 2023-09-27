"Не додає ентузіазму окупантам": ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу "Бахмут-Горлівка"

Росіяни мають інші логістичні сполучення, але траса на Горлівку є однією з ключових на південному напрямку.

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Сили оборони взяли під вогневий контроль на Донеччині трасу "Бахмут-Горлівка", це суттєво ускладнило логістику російських загарбників. Про це в ефірі телемарафону 27 вересня повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до населеного пункту Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", — сказав він.

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Ілля Євлаш наголосив, що крім траси "Бахмут-Горлівка" у росіян є ще кілька логістичних маршрутів, зокрема траса "Бахмут-Соледар" та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій. Попри це, те, що ЗСУ контролюють трасу на Горлівку непокоїть росіян, оскільки їхня логістика на цьому напрямку ускладнилася.

"Це такий перший дзвіночок, який ускладнив пересування та постачання на цьому напрямку. І якщо тепер везе якась машина боєприпаси чи особовий склад, розуміють, що поряд може лягти 155-мм фугас — не додає оптимізму та мужності російським окупантам на цьому напрямку", — сказав Євлаш.

Він зазначив, що на цьому напрямку українські захисники нищать всі технічні засоби ворога, які тут пересуваються.

Нагадаємо, що ЗСУ мають успіхи біля Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського на південному напрямку. Українські військові продовжують вибивати ворога та закріплюються на нових досягнутих рубежах.

26 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ зазнають важких втрат на Бахмутському напрямку