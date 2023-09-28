"Годинник тікає": РФ вичікує, поки Захід відвернеться від України, — NYT

За інформацією експертів, поки що ЗС РФ не прагнуть захоплювати нові території, адже перебуваючи в обороні вони нічого не втрачають. З приходом дощів багато що може змінитися.

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Російська Федерація вичікує момент, коли Захід відвернеться від України і стане менше постачати військової допомоги. Про це заявила постдокторантка з військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Марина Мирон, передає The New York Times 28 вересня.

За її словами, зараз російські військові не прагнуть до того, щоб швидко завоювати нові території України. Їхня тактика полягає в тому, щоб утримувати те, що тимчасово перебуває під їхнім контролем.

"Не рухаючись уперед, вони нічого не втрачають", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що уповільнення контрнаступу нібито пов'язане з ризиками для України, адже якщо виявиться, що навряд чи найближчим часом вдасться повернути під свій контроль значну частину територій, тоді підтримка Заходу може ослабнути.

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Контрнаступ ЗСУ: росіяни втрачають на фронті значно більше техніки, — дані Oryx (графіки)

Росія на це і сподівається. Вона "намагається почекати, поки Захід не відвернеться", вважає Марина Мирон.

Незважаючи на це, просування ЗСУ вперед триває і оборона на півдні проривається. У серпні вдалося встановити контроль над населеним пунктом Роботине, а також зафіксовано успіхи в районі села Вербове.

"Але годинник цокає для того, щоб контрнаступ України здобув значні територіальні здобутки. Наступного місяця очікуються сильні дощі, а багниста місцевість може перешкоджати використанню важких транспортних засобів, таких як нещодавно прибулі американські танки Abrams і танки Challenger, поставлені Британією. Бо коли є бруд і у вас є 75-тонний Challenger, він просто потоне", — продовжила Марина Мирон.

Нагадаємо, що Oryx повідомив, що росіяни втрачають значно більше техніки, ніж раніше. Втрати ЗС РФ помітно більші за втрати захисників у питанні бойових машин, літаків та ППО. Однак бронетранспортерів бійці країни-агресора втрачали на фронті менше.