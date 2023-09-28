"Концтабір з обгорткою міста": росіяни намагаються контролювати маріупольців, — депутат (відео)

У Маріуполі окупанти створили так звану контрольовану опозицію, яка розповідає державним органам, як не можна робити, та "кишенькову" опозицію, завданням якої є показати, що "щось там робиться".

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Тимчасово окупований Маріуполь Донецької області перетворився на великий концтабір після приходу Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін під час телемарафону.

"Ми повинні розуміти, що Маріуполь сьогодні — це великий концтабір з обгорткою міста", — сказав Дмитро Забавін.

Він зазначив, що наразі ворог створює так звану обгортку, намагаючись показати, що Маріуполь — це місто, яке відбудовується. Проте зі слів Забавіна, це концтабір з тотальним контролем.

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Депутат наголосив, що в окупантів не виходить створити ілюзію відбудови міста, оскільки виникають багато житлово-побутових питань, які вже дійшли до "точки кипіння". У результаті чого ворог створив контрольовану опозицію в Маріуполі, так званий народний контроль, який розповідає підрядникам та іншим державним органам, як треба робити, а як ні.

Проте українці не звикли до таких знущань, тому вже почали виказувати своє незадоволення у Telegram-каналах та інших соціальних мережах. Як відповідь на це окупанти створили так звану "кишенькову" опозицію, завданням якої є показати людям, що "щось там робиться". Після цього окупаційна влада Маріуполя показово виправляє маленькі недоліки, на які вказує "кишенькова" опозиція.

Нагадаємо, 22 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому місті окупанти вручають незадоволеним окупаційною владою жителям підозри в екстремізмі. Таких маріупольців викликають до суду в Донецьку.

21 вересня Петро Андрющенко розповів, що в лікарнях Маріуполя перестали приймати хворих цивільних мешканців, адже у місті збільшилася кількість поранених російських військових. У результаті цього щотижня в Маріуполі помирають близько 300-400 мирних жителів.