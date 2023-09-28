Під Мелітополем сталася низка загадкових смертей серед окупантів, — Федоров

За останній тиждень на окупованих територіях Запоріжжя сталися 3 випадки смерті окупантів не на передовій.

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Російські окупанти на окупованій частині Запорізької області останнім часом занепали духом, а декотрі почали накладати на себе руки. Про це в ефірі телемарафону 28 вересня заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, через втрату оптимізму у російських загарбників у низці міст на окупованій території зафіксували факти загадкових смертей серед вояків ЗС РФ.

"Ми розуміємо, що треба розглянути кілька ситуацій насамперед. Ми бачимо останній тиждень, мабуть, масовий занепад духу у ворогів", — ідеться в заяві.

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Федоров розповів, що в окупованому Токмаку знайшли тіла двох окупантів, які померли не на передовій. Також стало відомо, що в Мелітополі один із російських вояків відмовився виконувати злочинні накази і йти в бій і просто повісився.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямі українські розвідники та штурмовики взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу військових РФ. Диверсанти були одягнені у форму українських захисників.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку на передову повернулися "вагнерівці", щоб зіграти свій останній аккорд у цій війні.