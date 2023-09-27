Фронтове дефіле: окупанти переодягаються у цивільне і тікають з передової, — мер Мелітополя

Російські військові намагаються затримати дезертирів, а в окупованих містах влаштовують бійки між собою.

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На Запорізькому напрямку у російських військових стрімко знижується мотивація і вони тікають з передової, навіть переодягаючись у цивільний одяг. Про це 27 вересня повідомив у власному телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Кожен вдалий постріл ЗСУ зменшує мотивацію окупантів на Запорізькому напрямку", — підкреслив Федоров.

Він зазначив, що російські окупанти вдаються до заходів з упіймання дезертирів, для чого перевіряють практично кожну автівку, яка їде з міста, обшукують будинки, де жили російські військові.

Крім того,Федоров повідомив, що між російськими загарбниками спалахують конфлікти, і досить часто на етнічному ґрунті.

"У Токмаку "воєнна поліція побила "учасників СВО" осетина і кабардинця з лозунгами "Росія для руських", — додає мер.

За інформацією Федорова, задля посилення мотивації своєї армії, що являє собою гарматне "м’ясо", диктатор Путін навіть присвоїв 58-й армії, котра якраз воює на Запорізькому напрямку, найменування "гвардійська".

"Проте це точно не допоможе росіянам перемогти. Тікатимуть з почесним званням", — запевняє мер.

Нагадаємо, раніше в ISW поінформували, що на заході Запорізької області помітно збільшилися втрати ЗС РФ. Аналітики припустили, що країна-агресор могла зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які можна було б перекинути на цей напрямок.

Крім того, росіяни намагаються на Мелітопольському напрямку прикриватися мирними жителями як "живим щитом".

Проте, як зазначає Фокус, ЗСУ мають успіх на Мелітопольському і Бахмутському напрямках.