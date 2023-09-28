РФ у Мелітополі масово встановлює вишки для прослуховування місцевих, — мер Федоров

За словами міського голови, в одному з мікрорайонів Мелітополя росіяни влаштовують якийсь "офіс зв'язку" з електронним обладнанням.

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Російські окупанти встановлюють нові вишки для контролю за мешканцями міста Мелітополь. Свої дії вони пояснюють тим, що вишки потрібні для якіснішого покриття. Про це 28 вересня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

За його інформацією, нові вишки встановлюють для прослуховування розмов місцевих мешканців та для вимкнення зв'язку, коли через місто перекидають військову техніку ЗС Російської Федерації.

Також, міський голова заявив, що в одному з мікрорайонів Мелітополя росіяни влаштовують якийсь "офіс зв'язку" з електронним обладнанням. На цю роботу вони не беруть місцевих, щоб не було витоку інформації.

"Окупанти надіються таким чином взяти Мелітополь під повний контроль. Проте марно — мешканці "великого брата" давно не бояться", — зазначив Федоров.

Яка ситуація на Мелітопольському напрямку

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 28 вересня на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Крім того, в ISW поінформували, що на заході Запорізької області помітно збільшилися втрати ЗС РФ. Аналітики припустили, що країна-агресор могла зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які можна було б перекинути на цей напрямок.