Подарунок пропаганді РФ: у Конгресі США все ж схвалили виділення 300 мільйонів для України

Республіканці виступили за те, щоб відокремити цю ініціативу від законопроєкту про фінансування оборони. Попри те, що обидва рішення підтримали, демократи звинуватили колег у кроці, вигідному Москві.

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Палата представників Конгресу США все ж схвалила виділення 300 мільйонів доларів на підтримку України. Раніше цю пропозицію вилучили із законопроєкту про оборону. Деталями поділилися в Politico.

28 вересня американські чиновники ухвалили окремий законопроєкт, який стосувався направлення додаткових коштів на допомогу Україні. Рішення було ухвалене за результатами двопартійного голосування: ініціативу підтримали 311 парламентарів, виступили проти 117.

Раніше того ж дня представники Республіканської партії США підтримали відокремлення питання грошей для України від загального законопроєкту Пентагону про фінансування оборони.

Попри те, що врешті-решт виділення 300 мільйонів схвалили, ситуація спровокувала хвилю звинувачень із боку представників Демократичної партії США. Вони попереджали, що розділ рішень на окремі законопроєкти може стати ґрунтом для російської пропаганди. Зокрема, Кремль зможе представити такий крок американського уряду як відмову від підтримки України.

"Росіяни добре справляються з пропагандою. Це буде розіграно як те, що Америка відмовляється від своїх зобов’язань щодо України", — заявив член палати й демократ Адам Сміт.

Нагадаємо, американські чиновники пояснювали відокремлення допомоги України від фінансування оборони "питанням сумління". Республіканець Томас Массі казав, що для "деяких людей" виділення грошей на війну може бути "аморальним".

Також 28 вересня керівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що напередодні виборів у США частіше лунатимуть дратівливі для України заяви. Він це пояснив тим, що противники нинішньої влади мають критикувати її.