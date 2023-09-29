Подарок пропаганде РФ: в Конгрессе США все же одобрили выделение 300 миллионов для Украины

Республиканцы выступили за то, чтобы отделить эту инициативу от законопроекта о финансировании обороны. Несмотря на то, что оба решения поддержали, демократы обвинили коллег в шаге, выгодном Москве.

Related video

Палата представителей Конгресса США все же одобрила выделение 300 миллионов долларов на поддержку Украины. Ранее это предложение изъяли из законопроекта об обороне. Деталями поделились в Politico.

28 сентября американские чиновники приняли отдельный законопроект, который касался направления дополнительных средств на помощь Украине. Решение было принято по результатам двухпартийного голосования: инициативу поддержали 311 парламентариев, выступили против — 117.

Ранее в тот же день представители Республиканской партии США поддержали отделение вопроса денег для Украины от общего законопроекта Пентагона о финансировании обороны.

Несмотря на то, что в конце концов выделение 300 миллионов одобрили, ситуация спровоцировала волну обвинений со стороны представителей Демократической партии США. Они предупреждали, что раздел решений на отдельные законопроекты может стать почвой для российской пропаганды. В частности, Кремль сможет представить такой шаг американского правительства как отказ от поддержки Украины.

"Россияне хорошо справляются с пропагандой. Это будет разыграно как то, что Америка отказывается от своих обязательств по поводу Украины", — заявил член палаты и демократ Адам Смит.

Напомним, американские чиновники объясняли отделение помощи Украине от финансирования обороны "вопросом совести". Республиканец Томас Масси говорил, что для "некоторых людей" выделение денег на войну может быть "аморальным".

Также 28 сентября руководитель МИД Дмитрий Кулеба заявил, что накануне выборов в США чаще будут звучать раздражающие для Украины заявления. Он это объяснил тем, что противники нынешней власти должны критиковать ее.