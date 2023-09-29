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Залп до 24 "Калібрів": в ЗСУ попередили про надзвичайно високу ракетну загрозу для України

новини росії, бойове чергування, ракетоносії, чорне море, ракетна небезпека
Ілюстративне фото

Російські окупанти вивели на бойове чергування малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".Українців попереджують про ймовірну ракетну атаку.

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Росія вивела в Чорне море 3 ракетоносії, що може свідчити про запланований ракетний удар по Україні. Про це повідомляють 29 вересня в телеграм-каналі "Сили оборони Півдня України".

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На бойове чергуванні 3 ракетоносії : малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24", — йдеться в повідомленні.

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Сили оборони Півдня зауважують, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

"Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдарили по Харківщині новітньою ракетою "Гром Е-1". Внаслідок обстрілу пошкоджено один із інфраструктурних об'єктів міста.

Раніше повідомлялося, що дрони СБУ влаштували блекаут у Курській області, поціливши у електропідстанцію. Без світла залишилися 5 населених пунктів.