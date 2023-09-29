Ювелірна точність: тероборона Одеси застосувала FPV-дрони (відео)

На тимчасово окупованих територіях влучили у вантажівку росіян, яку ті встановили поблизу житлових будинків.

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Бійці 126-ої окремої бригади територіальної оборони Одеси вдало застосували ударні дрони. Результати роботи опубліковані у Facebook.

На відео можна побачити, що спочатку бійці влучили у вантажівку росіян. Згодом тероборонівці застосували безпілотники. Також українські військові влучили у будівлю, де ймовірно переховувалися окупанти.

"Делікатно, але безжалісно", – йдеться у дописі.

FPV-дрони у війні з РФ

FPV-дрон 26 вересня успішно знищив російський танк попри антидронову сітку на дорозі. В районі тимчасово окупованого Бахмута окупаційні підрозділи натягнули сітку між стовпами. Вона мала б захищати від ударів дронів-камікадзе, проте українські військові просто пролетіли вище за неї.

3 ОШБр 22 вересня показала, як FPV-дроном знищила ворога. Російські військові на бронетехніці намагалися втекти від дрона-камікадзе. Під час втечі один із бійців випадає з транспортного засобу.

ЗСУ 21 вересня вдарили по позиціях окупаційних російських військ за допомогою FPV-дрона. Російський військовий намагався збити БПЛА, застосувавши стрілецьку зброю. Ймовірно, загарбник отримав осколкові поранення. Безпілотник летів до будівлі, яку охороняли російські військові. Один з окупантів відкрив вогонь по БПЛА, проте той все одно досяг своєї цілі та вибухнув біля ворога.

Нагадаємо, 29 вересня Полтавська тероборона відпрацювала по техніці РФ. Російська гусенична броньована машина щодня надокучала, оскільки постійно виходила на завдання.