Ювелирная точность: тероборона Одессы применила FPV-дроны (видео)

На временно оккупированных территориях попали в грузовик россиян, который те установили вблизи жилых домов.

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Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы удачно применили ударные дроны. Результаты работы опубликованы в Facebook.

На видео можно увидеть, что сначала бойцы попали в грузовик россиян. Впоследствии теробороновцы применили беспилотники. Также украинские военные попали в здание, где вероятно скрывались оккупанты.

"Деликатно, но безжалостно", — говорится в заметке.

FPV-дроны в войне с РФ

FPV-дрон 26 сентября успешно уничтожил российский танк, несмотря на антидронную сетку на дороге. В районе временно оккупированного Бахмута оккупационные подразделения натянули сетку между столбами. Она должна была бы защищать от ударов дронов-камикадзе, однако украинские военные просто пролетели выше нее.

3 ОШБр 22 сентября показала, как FPV-дроном уничтожила врага. Российские военные на бронетехнике пытались убежать от дрона-камикадзе. Во время бегства один из бойцов выпадает из транспортного средства.

ВСУ 21 сентября ударили по позициям оккупационных российских войск с помощью FPV-дрона. Российский военный пытался сбить БПЛА, применив стрелковое оружие. Вероятно, захватчик получил осколочные ранения. Беспилотник летел к зданию, которое охраняли российские военные. Один из оккупантов открыл огонь по БПЛА, однако тот все равно достиг своей цели и взорвался у врага.

Напомним, 29 сентября Полтавская тероборона отработала по технике РФ. Российская гусеничная бронированная машина ежедневно надоедала, поскольку постоянно выходила на задание.