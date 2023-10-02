РФ атакувала Україну десятками Shahed: вибухи пролунали в Кривому Розі, подробиці (фото)

Російські ударні БПЛА атакували з півдня і прямували у двох напрямках — на Миколаївщину та Криворізький район. Під загрозою ракетного удару опинились Харківщина та Київ.

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В ніч з 1 на 2 жовтня ЗС РФ обстріляли Україну дронами-камікадзе та ракетами. Дрони стартували з Приазов'я і летіли у напрямку центральних областей. Тим часом як ракети загрожували північним регіонам та Києву. Моніторингові канали підтвердили гучні звуки у Кривому Розі. У деталях нічної ситуації розібрався Фокус.

Повітряна тривога у регіонах Україна в ніч на 2 жовтня була оголошена близько 22:00. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про старт групи безпілотників ЗС РФ, які загрожували Миколаївській області, за кілька годин повідомили про загрозу для Херсонщини, Дніпропетровщини та низки інших областей.

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Під загрозою балістики опинились Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, пізніше — Київщина. Моніторингові канали повідомили про вибухи у Кривому Розі.

Обстріл України: деталі

Протягом кількох годин моніторингові канали інформували про особливості просування безпілотників. Спершу вони прямували у південному напрямку. Пізніше, близько 1:45, їх зафіксували над Дніпропетровською областю — над Кривим Рогом.

Близько 2:00 стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Повітряну тривогу у регіоні скасували за 50 хв.

Вибух у Кривому Розі 2 жовтня 2023 року Фото: Скриншот

Цієї ж ночі ПС ЗСУ повідомляли про ракетну загрозу для Києва (близько 4:00.), північних та центральних областей. Про вибухи та можливі прильоти у мережі не розповідали. Повітряну тривогу у столичному регіоні скасували о 4:46.

Зазначимо, у Telegram-каналах місцевих органів влади наразі не коментували нічний обстріл. Криворізька військова адміністрація, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул поки що не повідомляли про можливі наслідки вибухів. КМДА також не розміщувала відповідних дописів.

Протягом останніх днів вересня РФ використовувала для обстрілів України по кілька десятків безпілотників. Зокрема, в ніч на 28 вересня було запущено 44 дрона-камікадзе Shahed, в ніч на 30 вересня — близько 20 шт. Ефективність роботи ППО склала близько 70%.

Тим часом можна підрахувати кількість дронів, які РФ запустила протягом вересня 2023 року. Дані ПС ЗСУ свідчать, що Україні загрожували пів тисячі дронів.

Нагадуємо, західні ЗМІ проаналізували закупівлі дронів РФ та Україною. З'ясували, що Росія має мінімальні перепони, щоб отримати цивільні пристрої, які використовує на війні. Водночас ворог почав модернізувати конструкцію Shahed-136: на них встановлюють міні-ґаджети, які вистежують українські системи ППО.