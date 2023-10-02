РФ атаковала Украину десятками Shahed: взрывы прогремели в Кривом Роге, подробности (фото)

Российские ударные БПЛА атаковали с юга и направлялись в двух направлениях — на Николаевщину и Криворожский район. Под угрозой ракетного удара оказались Харьковщина и Киев.

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В ночь с 1 на 2 октября ВС РФ обстреляли Украину дронами-камикадзе и ракетами. Дроны стартовали из Приазовья и летели в направлении центральных областей. Между тем как ракеты угрожали северным регионам и Киеву. Мониторинговые каналы подтвердили громкие звуки в Кривом Роге. В деталях ночной ситуации разобрался Фокус.

Воздушная тревога в регионах Украины в ночь на 2 октября была объявлена около 22:00. Воздушные Силы ВСУ сообщили о старте группы беспилотников ВС РФ, которые угрожали Николаевской области, через несколько часов сообщили об угрозе для Херсонщины, Днепропетровщины и ряда других областей.

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Под угрозой баллистики оказались Харьковщина, Днепропетровщина, Донецкая область, позже — Киевщина. Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге.

Обстрел Украины: детали

В течение нескольких часов мониторинговые каналы информировали об особенностях продвижения беспилотников. Сначала они направлялись в южном направлении. Позже, около 1:45, их зафиксировали над Днепропетровской областью — над Кривым Рогом.

Около 2:00 стало известно о взрывах в Кривом Роге. Воздушную тревогу в регионе отменили через 50 мин.

Взрыв в Кривом Роге 2 октября 2023 года Фото: Скриншот

Этой же ночью ПС ВСУ сообщали о ракетной угрозе для Киева (около 4:00.), северных и центральных областей. О взрывах и возможных прилетах в сети не рассказывали. Воздушную тревогу в столичном регионе отменили в 4:46.

Отметим, в Telegram-каналах местных органов власти пока не комментировали ночной обстрел. Криворожская военная администрация, глава Совета обороны города Александр Вилкул пока не сообщали о возможных последствиях взрывов. КГГА также не размещала соответствующих сообщений.

В течение последних дней сентября РФ использовала для обстрелов Украины по несколько десятков беспилотников. В частности, в ночь на 28 сентября было запущено 44 дрона-камикадзе Shahed, в ночь на 30 сентября — около 20 шт. Эффективность работы ПВО составила около 70%.

Между тем можно подсчитать количество дронов, которые РФ запустила в течение сентября 2023 года. Данные ВС ВСУ свидетельствуют, что Украине угрожали полтысячи дронов.

Напоминаем, западные СМИ проанализировали закупки дронов РФ и Украиной. Выяснили, что Россия имеет минимальные преграды, чтобы получить гражданские устройства, которые использует на войне. В то же время враг начал модернизировать конструкцию Shahed-136: на них устанавливают мини-гаджеты, которые выслеживают украинские системы ПВО.