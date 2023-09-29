ВС РФ ударили по Харьковщине новейшей ракетой "Гром Е-1": подробности (фото)

В результате обстрела поврежден один из инфраструктурных объектов города. "Гром Е-1" является гибридом планирующей бомбы, хотя сами россияне называют ее авиационной крылатой ракетой.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области. Они ударили новейшей ракетой "Гром Е" по городу Купянск. Об этом 29 сентября сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области. По городу Купянск враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших", — проинформировал он.

Олег Синегубов добавил, что россияне также обстреляли села Кондрашовка и Кутьковка Купянского района. В результате обстрелов вспыхнули лесные пожары.

В селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.

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Также 28 сентября вблизи с. Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82.

В тракторе находились двое мужчин — 31 и 68 лет. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Что известно о ракете "Гром-Е1"

"Гром-Е1" — российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38, которая принята на вооружение в 2013 году. Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокое оружие". Первая демонстрация ракеты состоялась в 2015 году, в 2019 в РФ объявили, что испытания "Гром-Е1" и "Гром-Е2" завершены.

"Гром-Е1" является гибридом планирующей бомбы и ракеты, имеет крылья, которые в воздухе раскрываются, что обеспечивает дальность и точность. Сами россияне называют "Гром-Е1" авиационной управляемой ракетой.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия изменила тактику обстрелов украинских городов, поэтому украинские военные должны реагировать на новую угрозу со стороны ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 сентября российские ВС РФ запустили по Украине 44 ударных беспилотника. Взрывы раздавались в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.