РФ производит свои БПЛА: в Воздушных силах предупредили об угрозе новых атак Shahed (видео)

По словам спикера командования Юрия Игната, Россия изменила тактику обстрелов украинских городов, поэтому наши военные должны реагировать на новую угрозу со стороны ВС РФ.

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Российские оккупанты участили обстрелы территории Украины. Кроме того, они все чаще стали применять ударные дроны Shahed. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Последние атаки по Украине говорят о том, что ВС РФ более интенсивно начали применять "шахеды", — отметил Игнат.

Кроме того, по его словам, армия РФ изменила тактику обстрелов, из-за чего появляются новые серьезные угрозы обстрелов БПЛА.

"К сожалению, враг имеет сейчас возможность производить и собственную продукцию. Есть новые вызовы и угрозы, на которые реагируем", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 28 сентября российские террористы запустили 44 ударных беспилотника по территории Украины. Взрывы раздавались в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

Позже в Воздушных силах уточнили, что ВС РФ запустили в сторону Украины 44 ударных дрона-камикадзе Shahed.

"В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — ВОТ Крым). Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "Шахеды". К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.