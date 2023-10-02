Український ВПК приваблює західних інвесторів навіть в умовах війни, — військовий оглядач

За словами Олександра Коваленка, партнери можуть вкладати свої гроші в Україну на перспективу, адже після повної перемоги тут буде так званий інвестиційний Клондайк.

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Військово-промисловий комплекс України привабливий для інвесторів навіть зараз, незважаючи на те, що країна перебуває в активній фазі війни, яку розв'язала Російська Федерація. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Freedom 2 жовтня.

За його словами, українська сторона регулярно говорить партнерам про необхідність і вигоду інвестицій на перспективу і певний інтерес уже спостерігається. Поки що йдеться про певні галузі.

"Після завершення війни Україна взагалі може перетворитися на інвестиційний Клондайк, а тому і за фактом галузь не тільки, наприклад, будівельна, про яку одразу ж багато хто може подумати, коли говоримо про інвестиції, а й інші галузі, той же самий військово-промисловий комплекс, є вельми і вельми привабливими для західних компаній. Вони зараз займають чергу і місця для того, щоб стати одними з перших інвесторів", — заявив Олександр Коваленко.

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Окремо військово-політичний оглядач зазначив, що відбуватиметься це не на рівні допомоги, як зараз, а на рівні партнерства. Захід зможе заробляти гроші в Україні. Для Києва це не тільки підйом економки, а й значне посилення можливостей.

Наприклад, виробництво західної техніки або боєприпасів буде локалізовано в самій Україні. Відбудеться це вже після війни, оскільки зараз є певні загрози.

"Зокрема, якщо ми говоримо про танкову галузь, то виробництво танків відновлювати в період ведення повномасштабної війни, ну, якось нелогічно, нерозумно. З іншого боку, можна налагодити невелике виробництво запчастин того чи іншого типу, щоб полегшити ремонтні роботи тієї чи іншої техніки як ББМ, так і важкоброньованої, тих же самих танків. Це виробництво може бути розміщене навіть у підземному форматі, у бункері, на глибині, під землею, у певному сенсі позбавляючи росіян можливості завдавати ударів численними крилатими ракетами", — продовжив Олександр Коваленко.

У майбутньому Україна зможе розробляти практично всі види техніки, крім авіації у вигляді винищувачів. Усе через те, що в нас ніколи не було виробництва з нуля, проте досвід в обслуговуванні, ремонті чи модернізації є.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов оцінив роботу українського ВПК. За його словами, кожна країна сьогодні займається власним озброєнням і при цьому не має бажання з кимось ділитися.