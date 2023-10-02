Украинский ВПК привлекает западных инвесторов даже в условиях войны, — военный обозреватель

По словам Александра Коваленко, партнеры могут вкладывать свои деньги в Украину на перспективу, ведь после полной победы здесь будет так называемый инвестиционный Клондайк.

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Военно-промышленный комплекс Украины привлекателен для инвесторов даже сейчас, несмотря на то, что страна находится в активной фазе войны, которую развязала Российская Федерация. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freedom 2 октября.

По его словам, украинская сторона регулярно говорит партнерам о необходимости и выгоде инвестиций на перспективу и определенный интерес уже наблюдается. Пока что речь идет об определенных отраслях.

"После завершения войны Украина вообще может превратиться в инвестиционный Клондайк, а потому и по факту отрасль не только, например, строительная, о которой сразу же многие могут подумать, когда говорим про инвестиции, но и другие отрасли, тот же самый военно-промышленный комплекс, являются весьма и весьма привлекательными для западных компаний. Они сейчас занимают очередь и места для того, чтобы стать одними из первых инвесторов", — заявил Александр Коваленко.

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Одна из главных целей: в Украине с начала войны были повреждены 37 военных заводов, — Шмыгаль

Отдельно военно-политический обозреватель отметил, что происходить это будет не на уровне помощи, как сейчас, а на уровне партнерства. Запад сможет зарабатывать деньги в Украине. Для Киева это не только подъем экономки, но и значительное усиление возможностей.

К примеру, производство западной техники или боеприпасов будет локализировано в самой Украине. Произойдет это уже после войны, так как сейчас есть определенные угрозы.

"В частности, если мы говорим о танковой отрасли, то производство танков возобновлять в период ведения полномасштабной войны, ну, как-то нелогично, неразумно. С другой стороны, можно наладить небольшое производство запчастей того или иного типа, чтобы облегчить ремонтные работы той или иной техники как ББМ, так и тяжелобронированной, тех же самых танков. Это производство может быть размещено даже в подземном формате, в бункере, на глубине, под землей, в определенном смысле лишая россиян возможности наносить удары многочисленными крылатыми ракетами", — продолжил Александр Коваленко.

В будущем Украина сможет разрабатывать практически все виды техники, кроме авиации в виде истребителей. Все из-за того, что у нас никогда не было производства с нуля, однако опыт в обслуживании, ремонте или модернизации есть.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил работу украинского ВПК. По его словам, каждая страна сегодня занимается собственным вооружением и при этом не имеет желания с кем-то делиться.